Федеральный омбудсмен Москалькова выступила за проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге
15 июня, 09:30Экономика
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Федеральный омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова выступила за то, чтобы Екатеринбург претендовал на проведение Международной выставки ЭКСПО-2025.
Сюжеты: Екатеринбург
Уполномоченный по правам человека в РФ сделала такое заявление на конференции в Екатеринбурге. Она сказала следующее:
Я переживаю за выигрыш Екатеринбурга. Остаются только три государства, которые претендуют на то, чтобы стать организаторами. Это вопрос рейтинга области, инвестиционного климата и рабочих мест. Я приветствую такие начинания и буду помогать, если моя помощь возможна сказала Татьяна Москалькова.
Ранее поддерживать Россию, в частности Екатеринбург, намеревались Монголия, Чехия, а также Сергей Лавров и Владимир Путин.
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