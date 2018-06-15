Федеральный омбудсмен Москалькова выступила за проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в РФ сделала такое заявление на конференции в Екатеринбурге. Она сказала следующее:

Я переживаю за выигрыш Екатеринбурга. Остаются только три государства, которые претендуют на то, чтобы стать организаторами. Это вопрос рейтинга области, инвестиционного климата и рабочих мест. Я приветствую такие начинания и буду помогать, если моя помощь возможна сказала Татьяна Москалькова.