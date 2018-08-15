Средний чек на школьные принадлежности в России вырос на 23% за год

По данным за июль 2018 года, в России вырос средний чек на школьные принадлежности по сравнению с июлем 2017 года.
Средняя сумма чека одной покупки в магазине составляет 2,1 тысячи рублей.
Дороже всего стоит школьная форма, ее цена в среднем составляет 1,8 тысячи рублей, что на 12,5% больше, чем в июле 2017 года. Больше всего в цене выросла детская футболка – до 390 рублей, рост составил 77%. На втором месте стоит настольная лампа – до 330 рублей, 42% прироста в цене.
Несмотря на это, в таких регионах, как Ростовская и Костромская область, а также в республиках Мордовия, Хакасия и Чечня спрос на товары этой группы вырос в три раза. Самый большой средний чек – свыше 3,5 тысячи рублей – у жителей Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии.
В Министерстве экономического развития Российской Федерации сообщили, что в июле 2018 года цены на одежду для школьников выросли на 2,4%, что является ниже показателя инфляции, который составляет 2,5%. Кроме того, в Минэкономразвития добавили, что применительно к школьным товарам рост цен в годовом выражении замедляется.