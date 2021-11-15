Минеева рассказала о запланированных властями мерах поддержки индустрии франчайзинга

Столичные бизнесмены в этом году получат гранты и субсидии на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Такая материальная поддержка от государства была направлена свыше чем 2 тысячам организаций малого и среднего предпринимательства. Примерно 25% из них компенсируют расходы на ведение бизнеса по франшизе.

Как сообщает m24.ru, более подробно вопрос поддержки данной сферы раскрыла уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. Она обратила внимание на то, что индустрия франчайзинга за все время с начала пандемии впервые получила такую масштабную и эффективную помощь от властей. Представители индустрии неоднократно направляли просьбы к уполномоченному о поддержке по вопросам устранения проблемы с фейковыми франчайзи, а также просили упростить процесс оформления льготного кредитования представителей бизнеса в сфере франчайзинга. Минеева пообещала, что власти будут поддерживать данную отрасль в рамках коммуникации и в дальнейшем. Стоит отметить, что расходы на развитие бизнеса по франшизе в большинстве случаев компенсируются заведениям общепита (45%), индустрии красоты (20%) и частным дошкольным заведениям (6%). За прошедшие 10 месяцев с начала года государство оказало помощь по 505 обращениям за такой мерой поддержки. Суммарное количество выплат достигает 470 миллионов рублей. 169 компаниям одобрили компенсацию трат на обучение сотрудников. Из этого числа 11% задействованы в разработке программного обеспечения, а 8% компаний, получивших помощь, представляют собой учреждения общей врачебной практики и научно-исследовательские организации. Общая сумма, направленная на обучение работников, равняется 38 миллионам рублей. Замглавы мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что поддержка организаций малого и среднего предпринимательства находится в числе основных приоритетов городских властей, особенно во время пандемии и связанных с ней ограничений. Наибольшая помощь оказывается заведениям общественного питания, научно-исследовательским организациям и технологическим компаниям. Заместитель мэра столицы обращает внимание на то, что число рассмотренных заявок начало расти за последние недели. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что наибольшее количество выплат, в том числе грантов и субсидий, было направлено экспортерам. Он подчеркнул, что чаще всего помощь оказывалась производителям машин и оборудования, научно-исследовательским организациям и компаниям, которые занимаются торговлей непродовольственными товарами. Рестораторы также часто обращались за материальной помощью, необходимой для продвижения продукции. На организации такого направления работы приходится 14% выплат по данной категории. Компенсации затрат на инжиниринг часто одобряют для научно-исследовательских организаций, которые специализируются на естественно-технических дисциплинах (42%). Наиболее востребованной мерой поддержки для конкретных категорий получателей выступила субсидия для организаций сферы досуга, образования и общепита. Ее одобрили 391 компания на сумму 295 миллионов рублей.

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