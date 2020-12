Что такое финансовые портфельные инвестиции?

Финансовые портфельные инвестиции могут включать недвижимость, облигации, акции, валюту, а также такие товары, как нефть или золото.

Финансовые портфельные инвестиции включают в себя ряд активов, принадлежащих инвестору, которые приобретаются с целью получения прибыли. В то же время цель состоит в том, чтобы обеспечить сохранение стоимости капитала или активов. В зависимости от их целей и уровней риска портфели могут быть описаны в соответствии с их стратегиями инвестирования: Растущий портфель нацелен на повышение доходности для инвестора, инвестируя во что-то с немного более высокими рисками. Портфели, ориентированные на инвестиции в рост, обычно предлагают как более высокие потенциальные выгоды, так и, очевидно, более высокие риски. Инвестиции с ростом могут включать вклады в более быстрорастущие, молодые компании, которые имеют больший потенциал для роста по сравнению с более крупными, хорошо зарекомендовавшими себя;

Доходный портфель в большей степени ориентирован на обеспечение регулярного дохода от инвестиций, чем на потенциальный прирост капитала. Примером может служить покупка акций на основе дивидендов, а не на основе ожидания повышения цены;

Ценностный портфель предназначен для инвесторов, желающих воспользоваться преимуществами покупки активов, которые кажутся недооцененными. Инвесторы ищут компании с потенциальной прибылью, но которые в настоящее время оцениваются ниже того, что справедливый анализ считает их текущей рыночной стоимостью. Существуют и другие типы портфелей, такие как так называемые сбалансированные портфели или портфели глобального роста, но они обычно содержат элементы трех типов, упомянутых выше. Что такое иностранные портфельные инвестиции? Иностранные портфельные инвестиции- это портфель, состоящий из акций, паев и других финансовых активов, принадлежащих инвесторам в другой стране. Инвестор не может иметь прямого права собственности на активы компании, владея ими через банк или взаимный фонд. Такой вид портфельных инвестиций является одним из распространенных способов инвестирования в зарубежную экономику. Удерживаемые ценные бумаги могут включать акции, облигации или другие долговые инструменты, выпущенные зарубежными компаниями или иностранными правительствами. Это могут быть взаимные или биржевые фонды, которые инвестируют в активы за рубежом. Индивидуальный инвестор, заинтересованный в возможностях за пределами своей страны, скорее всего, будет инвестировать через финансовые иностранные инвестиционные портфели. В чем разница между прямыми и портфельными инвестициями? Некоторые из ключевых различий включают в себя тот факт, что прямые инвестиции: включают в себя владение и контроль над активами, в то время как портфельные инвестиции представляют покупку ценных бумаг или миноритарных пакетов акций;

обычно это делается компаниями или частными лицами, в то время как портфельные инвестиции удерживаются инвестиционными институтами, такими как пенсионные или взаимные фонды, и обычно осуществляются банками или связанными с ними организациями. На правах рекламы Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

