Нижний Тагил попал в число лидеров по числу должников по налогам

В число городов лидеров по задолженности по налогам вошли Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск и Каменск-Уральский. Общая задолженность по налогам на 1 ноября 2021 года в Свердловской области составила 36,8 миллиарда рублей.

Из них 2,3 миллиарда являются доходами физических лиц. Остальное приходится на юридических лиц и ИП, сообщил начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Свердловской области Артем Балюра на пресс-конференции, пишет РБК. Он отметил, что статистика показывает увеличение количества свердловчан, у которых имеются долги по налогам на имущество. На 1 января 2019 года долг физлиц составлял 2,1 миллиарда рублей, на начало 2020 — 3,9 миллиарда, а на 1 января 2022 года — 3,6 миллиарда. Балюра отмечает, что постепенно долги граждан по имущественным налогам сокращаются. На 1 декабря 2021 года должниками числятся 139 тысяч человек. Общая сумма задолженности составляет 2,8 миллиарда рублей, сообщила начальник отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Свердловской области Кристина Кашина. Она добавила, что выезд за границу в общей сложности запрещен 400 тысячам человек, у которых есть задолженности.

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