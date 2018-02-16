Директор коммерческой организации из Сысерти задолжал работникам 300 тыс. рублей

С марта по сентябрь 2016 года владелец коммерческой организации в Сысерти не выдавал своим сотрудникам заработную плату. В результате образовалась задолженность в размере 300 тыс. рублей.

После возбуждения уголовного дела предприниматель нашёл средства для погашения задолженности перед работниками.

Поскольку ранее он не привлекался к уголовной ответственности, расследование было прекращено, сообщает СУ СК России по Свердловской области.