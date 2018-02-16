Директор коммерческой организации из Сысерти задолжал работникам 300 тыс. рублей
17 февраля, 00:05Экономика
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Владелец одной из коммерческих организации Сысерти задолжал своим работникам 300 тыс. рублей заработной платы.
С марта по сентябрь 2016 года владелец коммерческой организации в Сысерти не выдавал своим сотрудникам заработную плату. В результате образовалась задолженность в размере 300 тыс. рублей.
После возбуждения уголовного дела предприниматель нашёл средства для погашения задолженности перед работниками.
Поскольку ранее он не привлекался к уголовной ответственности, расследование было прекращено, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
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