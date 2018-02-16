Свердловские бизнесмены за 6 лет получили налоговые льготы на 45 млрд рублей

В общей сложности с 2012 по 2017 год свердловским предпринимателям были предоставлены льготы на 45,4 млн рублей. Это льготы по транспортному налогу, налогу на имущество организаций, прибыль. Таким образом, ежегодный объем поддержки бизнесменов составил 7,6 млрд рублей.

Как отметили в Минфине, доходы области от этого только выиграли: благодаря поддержке на предприятиях начали появляться новые рабочие места и выросла оплата труда. Из-за этого увеличились поступления в бюджет.

Так, в 2012 году поступления в бюджет выросли с 184,5 млн рублей до 244,8 млрд рублей, а в 2017 году увеличились почти на 33%, пишет «Областная газета».