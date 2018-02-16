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Свердловские бизнесмены за 6 лет получили налоговые льготы на 45 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские бизнесмены за 6 лет получили налоговые льготы на 45 млрд рублей

16 февраля, 20:00Экономика
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