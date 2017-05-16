Турецкие помидоры могут вернуться в Россию

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил производителям и ведомствам начать обсуждение снятия эмбарго на томаты из Турции. Им предстоит оценить, насколько российский рынок готов к ввозу турецких томатов – частично или полностью. Решение по данному вопросу может появится до конца месяца, сообщает газета «Известия».