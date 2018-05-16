Торговый знак «Олми» погибших в Екатеринбурге бизнесменов не был продан на торгах
16 мая, 07:05Экономика
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Торговый знак «Олми», принадлежавший погибшим екатеринбургским бизнесменам, был выставлен на аукцион за 19 млн 681 тыс. 785 рублей. Как следует из протокола торгов, заявок на покупку не поступило.
Сюжеты: Екатеринбург
14 мая прошли торги в отношении торгового знака компании «Олми», в которой работали два екатеринбургских бизнесмена – Олег Елкин и Павел Неверов. 27 апреля 2018 года Елкин застрелил бизнес-партнера и попытался покончить с собой. Через 2 часа предприниматель скончался в больнице.
Торговый знак был выставлен продажу из-за банкротства ООО «Автосоюз», главного актива компании «Олми». Аукцион проводился во второй раз. В феврале знак пытались продать за 21 млн 868 тыс. 650 рублей. Точно так же, как и в мае, февральские торги закончились ничем, сообщает Znak.com.
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