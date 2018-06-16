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Прибавка к пенсии в России после реформы составит 12 тысяч рублей в год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прибавка к пенсии в России после реформы составит 12 тысяч рублей в год

16 июня, 18:35Экономика
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