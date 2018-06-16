Прибавка к пенсии в России после реформы составит 12 тысяч рублей в год
16 июня, 18:35Экономика
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Рост пенсионных выплат после реформы составит в среднем 12 тысяч рублей в год.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 2019 года пенсионеры будут получать прибавку к пенсии в 12 тысяч рублей в год после того, как повысится пенсионный возраст.
Изменения в пенсионной системе, прежде всего, направлены на увеличение уровня жизни пожилых россиян. Помимо этого, она пояснила, что уже увеличенная пенсия будет подлежать индексации в установленном порядке. Трудящиеся, выход которых на пенсию придется на переходный период, получат выплаты, которые сложатся к тому времени.
Кроме того, доходы, дополнительно полученные за счет повышения пенсионного возраста, пополнят пенсионную систему, пишет ТАСС.
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