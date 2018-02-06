2,6 млн руб. выделены на установку ограждения школы №75/42 в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле у здания МБОУ СОШ №75/42 появится новое ограждение. На это администрацией города выделены денежные средства в размере 2,6 млн рублей.
В Нижнем Тагиле на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ по установке ограды у школы №75/42, находящейся по адресу ул. Победы, 35.
Согласно техзаданию, подрядчик должен установить по периметру территории школы металлическое ограждение высотой 2,5 метра, установка должна быть осуществлена на буронабивные сваи диаметром 350 мм и длиной 2 метра. Сооружение должно иметь одну калитку для прохода людей и четверо ворот для проезда транспорта.
Также строитель должен производить все монтажные работы с учетом расположения на территории коммуникаций.
После строительных работ подрядчик обязан убрать за собой мусор.
По условиям контракта, гарантия на строение составит 5 лет с момента приемки объекта заказчиком. При обнаружение дефектов устранение недочетов ложится на плечи исполнителя.
Подрядчик будет выбран 2 августа 2018 года.