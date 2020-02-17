Мэрия продаст гостинице «Тагил» землю с гаражным боксом за 50 тысяч рублей
Сегодня, 14:38ЭкономикаФото: Google Maps
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Администрация Нижнего Тагила продаст гостинице «Тагил» участок земли площадью 53 квадратных метра по адресу Красноармейская, 60. В управлении муниципального имущества города TagilCity.ru рассказали, что на этой земле стоит гаражный бокс, который «Тагил» арендует уже давно.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сейчас они воспользовались преимущественный правом и выкупают гараж, и, соответственно, участок под ним,рассказал TagilCity.ru начальник отдела сделок с муниципальным имуществом Сергей Софрин.
Гендиректор гостиницы «Тагил» Марина Парфёнова рассказала, что гараж они арендуют с 2004 года и используют его по назначению.
Согласно постановлению, гостиница должна обеспечить сохранность межевых знаков, доступ к инженерным коммуникациям для ремонта, а также их сохранность и государственную регистрацию права собственности. Контроль за выполнением постановления возложен на начальника управления муниципального имущества Марину Михайлову.
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