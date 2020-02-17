Мэрия продаст гостинице «Тагил» землю с гаражным боксом за 50 тысяч рублей

Сейчас они воспользовались преимущественный правом и выкупают гараж, и, соответственно, участок под ним,рассказал TagilCity.ru начальник отдела сделок с муниципальным имуществом Сергей Софрин.

Гендиректор гостиницы «Тагил» Марина Парфёнова рассказала, что гараж они арендуют с 2004 года и используют его по назначению.