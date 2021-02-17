Российские фермеры попросили торговые сети повысить цены на яйца и мясо птицы

Ретейлеры уведомили Минпромторг о том, что возможно повышение стоимости куриного мяса и яиц, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отправку уведомления в министерство подтвердили.
Рост цен возможен из-за массового распространения птичьего гриппа. Вспышки уже произошли в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области. Заболевание уже перешло в другие регионы. Кроме того, производители утверждают, что подорожали корма, а поголовье сократилось. Это заставляет их увеличивать внутренние издержки.
Торговые сети не станут препятствовать повышению цен, та как солидарны с поставщиками. Источник утверждает, что увеличение будет постепенным.