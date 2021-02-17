Российские фермеры попросили торговые сети повысить цены на яйца и мясо птицы

Фермеры направили обращение торговым сетям, в котором попросили увеличить отпускную стоимость яиц и мяса птицы на 10% и менее. Причиной стало сокращение поголовья из-за птичьего гриппа. Сети с аргументами фермеров согласны.

Ретейлеры уведомили Минпромторг о том, что возможно повышение стоимости куриного мяса и яиц, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отправку уведомления в министерство подтвердили. Рост цен возможен из-за массового распространения птичьего гриппа. Вспышки уже произошли в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской области. Заболевание уже перешло в другие регионы. Кроме того, производители утверждают, что подорожали корма, а поголовье сократилось. Это заставляет их увеличивать внутренние издержки. Торговые сети не станут препятствовать повышению цен, та как солидарны с поставщиками. Источник утверждает, что увеличение будет постепенным.

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