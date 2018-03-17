Более 60 млн будет выделено на поддержку свердловских бизнесменов в 2018 году

Свердловские муниципалитеты в 2018 году получат 61,9 млн рублей для развития малого и среднего бизнеса . Информацию об этом подтвердили в областном департаменте информационной политики.

Сообщается, что эти средства будут распределены между 52 муниципалитетами, ранее подавшими заявки. За счет выделенных денег в области будет развиваться деятельность 45 фондов поддержки предпринимательства, средства также будут направлены на субсидирование затрат на оплату офисов для резидентов бизнес-инкубаторов и на популяризацию деятельности бизнесменов.