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Более 60 млн будет выделено на поддержку свердловских бизнесменов в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 60 млн будет выделено на поддержку свердловских бизнесменов в 2018 году

17 марта, 18:35Экономика
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