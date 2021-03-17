Уволить ректора старейшего ВУЗа Екатеринбурга из-за низких зарплат просит профсоюз

Со своими обязанностями ректор не справляется, пишет Ура.ру со ссылкой на сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Андроника Арутюнова.
Он рассказывает, что зарплата концертмейстера составляет 100 рублей в час. Это привело к недобору людей соответствующей профессии. В результате страдает учебный процесс.
Профсоюз «Университетская солидарность» считает, что дальнейшая работа Валерия Шкарупы в качестве ректора Консерватории может только усугубить имеющиеся проблемы, рассказал Андронник.
Он отметил, что проблемы будут обсуждаться с участием руководства профсоююза, Конфедерации труда России и первичного профсоюза консерватории. Собрание пройдет 17 марта. На той же встрече планируется подписать обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой об увольнении ректора.