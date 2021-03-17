Уволить ректора старейшего ВУЗа Екатеринбурга из-за низких зарплат просит профсоюз

Уволить ректора старейшего ВУЗа Екатеринбурга из-за низких зарплат просит профсоюз

Сегодня, 10:07ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Увольнения директора Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского Валерия Шкарупу требует профсоюз ВУЗа. Причиной называются низкие зарплаты преподавателей.

Со своими обязанностями ректор не справляется, пишет Ура.ру со ссылкой на сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Андроника Арутюнова.

Он рассказывает, что зарплата концертмейстера составляет 100 рублей в час. Это привело к недобору людей соответствующей профессии. В результате страдает учебный процесс.

Профсоюз «Университетская солидарность» считает, что дальнейшая работа Валерия Шкарупы в качестве ректора Консерватории может только усугубить имеющиеся проблемы, рассказал Андронник.

Он отметил, что проблемы будут обсуждаться с участием руководства профсоююза, Конфедерации труда России и первичного профсоюза консерватории. Собрание пройдет 17 марта. На той же встрече планируется подписать обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой об увольнении ректора.

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