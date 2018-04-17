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Предприятие в Полевском оштрафовано на 300 тыс. рублей за долги по зарплате
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприятие в Полевском оштрафовано на 300 тыс. рублей за долги по зарплате

17 апреля, 06:35Экономика
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