Предприятие в Полевском оштрафовано на 300 тыс. рублей за долги по зарплате
17 апреля, 06:35Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Директор «Уральской производственной компании» признан виновным в образовании задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия. Свою вину руководитель не признал, заявив, что не имел возможности выдать зарплату работникам.
12 апреля в ходе судебного заседания было доказано, что директор «Уральской производственной компании» Андрей Ионас из корыстного мотива задержал выдачу заработной платы своим сотрудникам. На протяжении трёх месяцев зарплата не выплачивалась частично и свыше двух месяцев – полностью.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, руководитель не признал обвинения и заявил, что не имел возможности выплатить положенные законом средства. Однако в ходе разбирательства обвинение доказало, что возможности и деньги для погашения задолженности имелись.
Мировой судья Полевского судебного района Свердловской области назначил Андрею Ионасу наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей