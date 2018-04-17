Предприятие в Полевском оштрафовано на 300 тыс. рублей за долги по зарплате

12 апреля в ходе судебного заседания было доказано, что директор «Уральской производственной компании» Андрей Ионас из корыстного мотива задержал выдачу заработной платы своим сотрудникам. На протяжении трёх месяцев зарплата не выплачивалась частично и свыше двух месяцев – полностью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, руководитель не признал обвинения и заявил, что не имел возможности выплатить положенные законом средства. Однако в ходе разбирательства обвинение доказало, что возможности и деньги для погашения задолженности имелись.