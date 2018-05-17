УБРиР запустил акцию для бизнеса: 6 месяцев обслуживания счета по цене 3-х
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для тагильских предпринимателей акцию. Выбирая УБРиР для сотрудничества, клиенты смогут существенно экономить средства, не потеряв в объёме и качестве обслуживания.
При открытии счета в УБРиР предприятия получат 6 месяцев обслуживания по пакету услуг «Тест-драйв Премиум» по цене 3-х месяцев. В качестве комплимента УБРиР предоставляет всем новым клиентам бонусы для развития бизнеса - скидки и сертификаты от партнеров: бухгалтерское обслуживание, поиск персонала, реклама в интернете, юридическую помощь.
Если разделить акционную стоимость пакета «Тест-драйв Премиум» на срок его действия, то обслуживание обойдется бизнесменам в Нижнем Тагиле 23-24 рубля в день. Но при единоразовой покупке пакета можно на полгода забыть про оплату расчётных операций, получив:
- Оформление пакета документов при открытии счета «под ключ»
- Неограниченное количество межбанковских платежей партнерам в электронном виде
- Бесплатный интернет-банк Light для управления финансами в режиме 24/7
- Бесплатное смс-информирование об операциях по счету
- Бесплатное подключение и обслуживание зарплатного проекта для компаний от 6 сотрудников. Выплата зарплаты в интернет-банке в несколько кликов.
Акция продлится до 31 июля 2018 года. Чтобы открыть счет, можно обратиться в любой тагильский офис УБРиР, или отправить заявку на сайте банка.
Аналитики финансового рынка неоднократно признавали УБРиР одним из выгодных банков России. Так, в 2018 году банк вошёл в ТОП-3 рейтинга ARG самых выгодных условий по обслуживанию розничных магазинов и компаний В2В-сегмента. Обслуживание в УБРиР обходится предпринимателям дешевле, чем в других федеральных банках страны. Кроме того, в прошлом году УБРиР получил премию «Лучшая банковская программа для МСП - 2017» по расчетно-кассовому обслуживанию по результатам федерального конкурса Торгово-промышленной палаты РФ «Золотой меркурий».