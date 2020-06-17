Российский онлайн-сервис, помогающий работникам сельского хозяйства

Direct.Farm – это онлайн-проект, созданный с целью объединения работников сельского хозяйства и оказания им всесторонней поддержки. В период карантинных ограничений тысячи аграриев присоединились к сообществу, и сегодня число пользователей данной платформы составляет уже более 17 тысяч.

Основной идеей проекта стало создание особой базы данных, которая была бы полезна сельхозработникам. База постоянно обновляется, за счет чего коллеги и единомышленники могут получать новые полезные знания, делиться собственным опытом, общаться друг с другом по профессиональным вопросам.

Фото: Direct.Farm

Помощь агрономам и животноводам

Бесплатные разделы «Помощь агронома» и «Помощь животновода» позволяют аграриям получать ответы на интересующие их темы. Любой пользователь может обратиться к аудитории или специалистам с конкретной проблемой. Для этого надо зайти в соответствующий раздел, выбрать категорию, задать свой вопрос. Для наглядности можно приложить файл.

Вопрос будет отправлен специалисту соответствующей области и одновременно в лучшие вузы нашей страны. В итоге автор вопроса получит исчерпывающую информацию по интересующей его теме, а также рекомендации профессионалов по решению проблемы.

Раздел "Работа"

В данном разделе пользователь сможет найти сразу все, что касается его деятельности и его текущих запросов, не переходя на разные страницы проекта. Здесь можно добавить вакансию, разместить резюме, выбрать оптимальный вариант из имеющихся предложений.

В дальнейшем будет запущена специальная биржа, через которую работодатели смогут нанимать рабочих и специалистов на сезонные работы или на более короткий срок. Уже сейчас специалистам предлагается возможность по созданию собственного профиля. Здесь пользователь может дать информацию о своих профессиональных компетенциях, услугах, которые ему могут потребоваться. Работодатель сможет оценить исполнителя, написать комментарий о качестве выполненной им работы. На бирже будет топ-список работников с самым высоким рейтингом.

Мобильное приложение Direct.Farm

У проекта имеется свое приложение, с его помощью фермеры могут общаться, обмениваться опытом, давать друг другу советы, получать консультации в онлайн-режиме. При этом они всегда будут на связи с сообществом профессионалов.

Фото: Direct.Farm

Приложение регулярно обновляется, дополняется новыми функциями, одна из которых - Измерение площади поля. Пользователи могут измерить площадь обработанных и необработанных участков, составить план посевной и произвести расчет площади поля, даже не подключаясь к Интернету.

Аграрный календарь

Агрономы могут пользоваться электронным ежедневником, который позволяет планировать рабочий процесс на ферме и напоминает о предстоящих событиях. Здесь же можно получить консультацию по вопросам удобрения, обработки урожая и прочим важным темам. Информация, которую предоставляет календарь, получена от профессиональных агрономов.

Для использования функционала календаря надо выбрать свой регион и возделываемые сельхозкультуры. Далее в напоминаниях пользователь будет получать подробные инструкции по обработке почвы, посеву, внесению удобрений и другим работам. Сервисом можно пользоваться и через мобильное приложение.

Торговая площадка

Одной из задач проекта Direct.Farm является создание оптимальных условий для продажи и покупки сельскохозяйственных товаров. Все сделки будут абсолютно прозрачными. Пользователи смогут отслеживать историю своего товара, начиная от посева и заканчивая транспортировкой урожая на склад.

Мобильное приложение "Вместе"

Данный сервис выступит в роли личного помощника агрария. Приложение позволит моментально найти нужное решение. Пользователь может задать любой вопрос, касающийся сельского хозяйства: из области агрономии, животноводства, сельхозтехники и т. д.

В зависимости от количества и качества ответов, данных на вопросы других пользователей, фермеру будет начисляться рейтинг. При желании комментировать ответы других можно анонимно.

Лайфхаки

В базе данных проекта собрано колоссальное количество информации: о борьбе с вредителями и пестицидах, об обработке земли и новой технике, о новых экспериментах и способах. Профессионалы делятся здесь опытом, рассказывают о своих достижениях и неудачах.

Любому пользователю предоставляется возможность участвовать в конкурсе экспериментов. Лучшие авторы проектов выбираются ежемесячно по итогам открытого голосования.

Проект Direct.Farm уникален и полезен не только фермерам, но и всем, кто интересуется вопросами растениеводства и животноводства. Платформа будет расти и улучшаться, что несомненно внесет свой вклад в дело развития сельского хозяйства.

Канал на YouTube

Direct.Farm имеет собственный канал на YouTube. Здесь можно посмотреть видео об исследованиях отечественных и зарубежных аграриев, интервью со специалистами и простыми фермерами.