Российский онлайн-сервис, помогающий работникам сельского хозяйства
Direct.Farm - сообщество работников сельскохозяйственной отрасли, целью которого является обмен опытом и практическими знаниями. Общайтесь с коллегами по цеху, задавайте вопросы и получайте развернутые ответы от профессиональных агрономов и животноводов.
Direct.Farm – это онлайн-проект, созданный с целью объединения работников сельского хозяйства и оказания им всесторонней поддержки. В период карантинных ограничений тысячи аграриев присоединились к сообществу, и сегодня число пользователей данной платформы составляет уже более 17 тысяч.
Основной идеей проекта стало создание особой базы данных, которая была бы полезна сельхозработникам. База постоянно обновляется, за счет чего коллеги и единомышленники могут получать новые полезные знания, делиться собственным опытом, общаться друг с другом по профессиональным вопросам.
Помощь агрономам и животноводам
Бесплатные разделы «Помощь агронома» и «Помощь животновода» позволяют аграриям получать ответы на интересующие их темы. Любой пользователь может обратиться к аудитории или специалистам с конкретной проблемой. Для этого надо зайти в соответствующий раздел, выбрать категорию, задать свой вопрос. Для наглядности можно приложить файл.
Вопрос будет отправлен специалисту соответствующей области и одновременно в лучшие вузы нашей страны. В итоге автор вопроса получит исчерпывающую информацию по интересующей его теме, а также рекомендации профессионалов по решению проблемы.
Раздел "Работа"
В данном разделе пользователь сможет найти сразу все, что касается его деятельности и его текущих запросов, не переходя на разные страницы проекта. Здесь можно добавить вакансию, разместить резюме, выбрать оптимальный вариант из имеющихся предложений.
В дальнейшем будет запущена специальная биржа, через которую работодатели смогут нанимать рабочих и специалистов на сезонные работы или на более короткий срок. Уже сейчас специалистам предлагается возможность по созданию собственного профиля. Здесь пользователь может дать информацию о своих профессиональных компетенциях, услугах, которые ему могут потребоваться. Работодатель сможет оценить исполнителя, написать комментарий о качестве выполненной им работы. На бирже будет топ-список работников с самым высоким рейтингом.
Мобильное приложение Direct.Farm
У проекта имеется свое приложение, с его помощью фермеры могут общаться, обмениваться опытом, давать друг другу советы, получать консультации в онлайн-режиме. При этом они всегда будут на связи с сообществом профессионалов.
Приложение регулярно обновляется, дополняется новыми функциями, одна из которых - Измерение площади поля. Пользователи могут измерить площадь обработанных и необработанных участков, составить план посевной и произвести расчет площади поля, даже не подключаясь к Интернету.
Аграрный календарь
Агрономы могут пользоваться электронным ежедневником, который позволяет планировать рабочий процесс на ферме и напоминает о предстоящих событиях. Здесь же можно получить консультацию по вопросам удобрения, обработки урожая и прочим важным темам. Информация, которую предоставляет календарь, получена от профессиональных агрономов.
Для использования функционала календаря надо выбрать свой регион и возделываемые сельхозкультуры. Далее в напоминаниях пользователь будет получать подробные инструкции по обработке почвы, посеву, внесению удобрений и другим работам. Сервисом можно пользоваться и через мобильное приложение.
Торговая площадка
Одной из задач проекта Direct.Farm является создание оптимальных условий для продажи и покупки сельскохозяйственных товаров. Все сделки будут абсолютно прозрачными. Пользователи смогут отслеживать историю своего товара, начиная от посева и заканчивая транспортировкой урожая на склад.
Мобильное приложение "Вместе"
Данный сервис выступит в роли личного помощника агрария. Приложение позволит моментально найти нужное решение. Пользователь может задать любой вопрос, касающийся сельского хозяйства: из области агрономии, животноводства, сельхозтехники и т. д.
В зависимости от количества и качества ответов, данных на вопросы других пользователей, фермеру будет начисляться рейтинг. При желании комментировать ответы других можно анонимно.
Лайфхаки
В базе данных проекта собрано колоссальное количество информации: о борьбе с вредителями и пестицидах, об обработке земли и новой технике, о новых экспериментах и способах. Профессионалы делятся здесь опытом, рассказывают о своих достижениях и неудачах.
Любому пользователю предоставляется возможность участвовать в конкурсе экспериментов. Лучшие авторы проектов выбираются ежемесячно по итогам открытого голосования.
Проект Direct.Farm уникален и полезен не только фермерам, но и всем, кто интересуется вопросами растениеводства и животноводства. Платформа будет расти и улучшаться, что несомненно внесет свой вклад в дело развития сельского хозяйства.
Канал на YouTube
Direct.Farm имеет собственный канал на YouTube. Здесь можно посмотреть видео об исследованиях отечественных и зарубежных аграриев, интервью со специалистами и простыми фермерами.
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