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70 работников шахты в Луганске организовали забастовку под землей: им не выдают зарплату с 2015 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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70 работников шахты в Луганске организовали забастовку под землей: им не выдают зарплату с 2015 года

17 июля 2017, 10:30Экономика
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