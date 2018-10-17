Бесценный опыт спикеров и розыгрыш призов: бизнес-форум в Нижнем Тагиле – 23 октября!

Первая встреча называется «Её величество Цифра. Измеряем – управляем количеством клиентов и продаж», её проведёт сертифицированный «играющий тренер», бизнес-тренер ICBT Анна Шадрина. Анна имеет 15-летний опыт на рынке продаж, а также в управлении проектами и переговорами. В настоящее время Анна руководит учебным центром Softline в УрФО и Пермском крае. Анна Шадрина специализируется на разработке обучающих материалов для каждого направления и сферы бизнеса, а также на постоянной основе проводит внутренние групповые и индивидуальные тренинги по продажам и переговорам. Вторая встреча посвящена работе с клиентами – «Клиент всегда ваш. Как устранить конкурентов?».

Спикер Наталья Крюкова расскажет о лояльности и удовлетворённости клиентов, а также о факторах, которых на это влияют. Спикер является бизнес-тренером международной сертификации, а также тренером-игротехником, методологом. Наталья руководит проектной лабораторией «Результат», а также является автором деловой игры «Фирма». Бизнес-тренер составляет программы для детей и их родителей «Знаю. Умею. Применяю». Девиз Натальи: «Помогают каждому найти наилучшее решение для реализации потенциала». На третьей площадке пройдёт лекция на тем «Ваш персонал вас ненавидит? Что делать?».

Спикер Екатерина Семкина расскажет о создании замотивированной команды и о том, как сделать так, чтобы сотрудники разделяли принципы и ценности компании. Екатерина Семкина является сертифицированным бизнес-тренером ICBT, а также преподавателем Международной школы бизнес-тренеров ICBT по модулю «Метода бизнес-тренинга». Среди её клиентов есть такие компании, как Мотив, Сбербанк, Лукойл Пермь, Золотое Яблоко и Ростелеком (Нижний Новгород), а также десятки других. Наталья разработала более 600 игровых решений для бизнеса, а также обучила более 50-ти российских и зарубежных компаний навыкам игротехники и геймификации.

Четвёртая встреча будет посвящена профайлингу в бизнесе и жизни, а также разоблачению лжи. Эксперт по языку жестов, лжи и визуальной диагностике Илья Анищенко проведёт лекцию «Как понять, что ваш оппонент врёт? Что еще можно прочитать на его лице?». Илья является одним из самых заслуженных профайлеров в России. Он консультирует сотрудников Кольцовской таможни и Минобороны, банков и госкорпораций. «5 принципов определения лжи» - книга, написанная Ильёй Анищенко.

Специальным спикером форума «Персонал, продажи, прибыль» станет предприниматель из Нижнего Тагила Сергей Люфт. Он поделится с гостями своим взглядом на принципы формирования рабочей команды, а также расскажет о личном опыте по управлению коллективом. Тагильский спикер считает, что главным фактором успеха развития любого бизнеса является постоянное обучение, причем развиваться необходимо не только в профильных направлениях, но и в других, совершенно не смежных сферах. По мнению Сергея Александровича, самые лучшие решения возникают на пересечении потоков разной информации.

Еще одним спикером станет Алла Волчкова, основатель двух центров красоты - «Кристина» и «Кристи Стайл» - в Нижнем Тагиле. Бизнес-леди расскажет о важности программ лояльности и клиентоориентированности для развития любого бизнеса. Также она поделится современными тенденциями управлением лояльностью клиентов, которые уже успешно внедрила и использует у себя. Также Алла Волчкова проведёт розыгрыш сертификатов на услуги салонов красоты.