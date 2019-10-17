Суд признал виновным экс-председателя обанкротившегося «Тагилбанка»
Уголовное дело против бывшего председателя правления «Тагилбанка» Ларисы Пестовой, обвиняемой в злоупотреблении служебными полномочиями, а также в присвоении или растрате, прекращено в связи с назначением штрафа. Судья обязал её выплатить 50 тысяч рублей.
Как поясняли TagilCity.ru в суде, такое решение было принято согласно статье 25.1, части первой УК РФ: уголовное дело прекращается назначением штрафа, если впервые обвиняемый в совершении преступления средней тяжести возместил ущерб.
Суд признал, что она совершила это преступление, но она впервые привлекается к уголовной ответственности, к категории средней тяжести относится преступление, загладила причинённый вред путём перечисления 1,89 миллиона рублей в пользу потерпевшего,рассказала TagilCity.ru консультант суда Ленинского района Нижнего Тагила Наталья Зотина.
Заседание состоялось накануне, 16 октября. В случае невыплаты штрафа уголовное дело будет возобновлено. Лариса Пестова обещала дать комментарий TagilCity, когда решение вступит в законную силу.
Напомним, «Тагилбанк» был основан в 1991 году. Один из его совладельцев — экс-депутат Законодательного собрания Свердловской области и бывший председатель совета директоров ООО «Тагилстрой» Алексей Чеканов. В 2018 году ЦБ отозвал лицензию «Тагилбанка», после чего его признали банкротом. В начале 2019-го в организации обнаружили недостачу в 10,5 миллионов рублей, а часть её (1,86 миллиона рублей), по данным проверки, была связана с отсутствием подтверждающих документов. В январе Ленинский суд отправил и. о. председателя правления Ларису Пестову под домашний арест. В сентябре было объявлено о продаже имущества банка — в частности, здания по адресу Ломоносова, 2а по цене в 304,8 миллиона рублей, однако торги не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки.