В свердловскую «Титановую долину» войдут три новых инвестора

Один из инвесторов — АО «Ферростар» — занимается производством железа прямого восстановления с низкой себестоимостью за счет оборудования нового поколения. В производстве, которое разместится на площадке «Салда», будут задействованы 80 человек, объем инвестиций АО составит 2,3 млрд рублей.

Второй резидент, который появится в «Титановой долине», ООО «ГИГ-Екатеринбург». На площадке «Уктус» с помощью внедрения новых технологий производитель планирует увеличить долю электрических стеклянных изоляторов российского производства на мировом рынке. Инвестиции составят около 700 млн рублей.

Ещё один резидент — Уральский завод шахтного приборостроения также разместится на Уктусе. В сферу деятельности завода входит производство измерительных приборов и телекоммуникационных систем для горной промышленности. Объем инвестиций — более 200 млн рублей.