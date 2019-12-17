В свердловскую «Титановую долину» войдут три новых инвестора
На территорию особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области войдут три новых резидента с общим объемом инвестиций 3,2 млрд рублей. Такое решение одобрило правительство Свердловской области, сообщает пресс-служба ОЭЗ.
Один из инвесторов — АО «Ферростар» — занимается производством железа прямого восстановления с низкой себестоимостью за счет оборудования нового поколения. В производстве, которое разместится на площадке «Салда», будут задействованы 80 человек, объем инвестиций АО составит 2,3 млрд рублей.
Второй резидент, который появится в «Титановой долине», ООО «ГИГ-Екатеринбург». На площадке «Уктус» с помощью внедрения новых технологий производитель планирует увеличить долю электрических стеклянных изоляторов российского производства на мировом рынке. Инвестиции составят около 700 млн рублей.
Ещё один резидент — Уральский завод шахтного приборостроения также разместится на Уктусе. В сферу деятельности завода входит производство измерительных приборов и телекоммуникационных систем для горной промышленности. Объем инвестиций — более 200 млн рублей.
До конца декабря мы подписываем соглашения с инвесторами, которые успешно прошли экспертные советы. Под их проекты зарезервировано более 30 га земельных участков ОЭЗ. С учетом уже сданных в аренду и выкупленных участков нынешними резидентами занятая инвесторами территория ОЭЗ составит 64,5 га или 25% общей площади «Титановой долины», рассказал гендиректор ОЭЗ Артемий Кызласов..