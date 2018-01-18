Экспорт зерна из России может достичь 47 млн тонн в 2018 году

Рекорды по экспорту зерна ставят почти все регионы, а отстающим, как считают специалисты, мешает небольшой опыт. По словам экспертов, основной прирост к экспорту зерна произошел благодаря железной дороге. Так, в январе 2018 года по ж/д путям было отправлено за границу 1,73 млн тонн зерна, что в 1,6 раз выше показателей за январь 2017 года.

Ведущими регионами, превысившими в несколько раз показатели по экспорту к прошлому сезону, стали Курская область (в 4 раза), Саратовская область (в 3 раза), Волгоградская область (в 2,7 раза). Воронежская и Орловская область превысили показатели в 1,5 раза, а Ростовская и Тамбовская – в 1,9 раза.

Только в двух российских регионах заявляют о невозможности выполнить план на экспорт: речь идет о недовывозе на экспорт 5-7 тыс. тонн зерна.

Восстановить пробелы регионы обещают уже в январе 2018 года. По словам экспертов, такая ситуация возникла из-за неопытности поставщиков – эти регионы никогда не работали на экспорт и не имеют договоров по поставке, пишет Inkazan.ru.