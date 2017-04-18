Генеральный директор УВЗ встретился с делегатами от трудового коллектива нижнетагильского предприятия (ФОТО)

В рамках отчетной конференции об исполнении коллективного договора УВЗ генеральный директор корпорации встретился с делегатами от трудового коллектива. Александр Потапов поделился с сотрудниками предприятия информацией о текущей ситуации, планами на будущее и ответил на вопросы участников встречи - представителей профсоюзного актива.

Потапов рассказал, что даже при существующих на предприятии трудностях ситуация на УВЗ выравнивается, и все должно прийти в норму в ближайшее время.

Гендиректор отметил, что к 2030 году планируется привести соотношение выпускаемой военной и гражданской продукции к показателю 50:50. В настоящее время он составляет 80:20. В соответствии с программой импортозамещения это станет возможным, так как «Уралвагонзавод» способен конкурировать с зарубежной продукцией благодаря своим технологиям. Особое внимание генеральный директор уделил работе с молодежью и кадрами.

Фото: Уралвагонзавод

В конференции приняли участие исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин, председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности Андрей Чекменев, председатель первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавод» Евгений Лутохин, а также мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, сообщает пресс-служба Уралвагонзавода.