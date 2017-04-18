Цена на гречку впервые упала в России на 17,9%
18 апреля 2017, 17:20Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минсельхоз впервые за последние полтора года зафиксировал спад цен на гречку.
В последнее время наблюдается заметный спад на стоимость гречневой крупы. С августа 2016 года ее цена упала уже на 17,9%, сообщает газета «Известия». В настоящее время потребительская стоимость одного килограмма гречневой крупы составляет в среднем 77 рублей 51 копейку.
Ее неоправданно высокая цена объяснялась ранее ожиданием плохого урожая гречи. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Также падению цены способствовало активное экспортирование данной крупы. Влияла привязка рубля к доллару: в последнее время его курс снижается по отношению к рублю.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей