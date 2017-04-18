Цена на гречку впервые упала в России на 17,9%

В последнее время наблюдается заметный спад на стоимость гречневой крупы. С августа 2016 года ее цена упала уже на 17,9%, сообщает газета «Известия». В настоящее время потребительская стоимость одного килограмма гречневой крупы составляет в среднем 77 рублей 51 копейку.