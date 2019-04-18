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Продажа жилья в Свердловской области выросла в два раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Продажа жилья в Свердловской области выросла в два раза

Сегодня, 11:40ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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