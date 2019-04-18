Продажа жилья в Свердловской области выросла в два раза
Сегодня, 11:40ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным Свердловскстата, за период с января по март 2019 года в Свердловской области было продано 97,9 тысячи кв. м, за этот же период в 2018 году было реализовано 44,8 тысяч кв. м.
Сюжеты: Екатеринбург
Большая часть купленного жилья пришлась на Екатеринбург, его жители приобрели 95,4 тысячи кв. м. Средняя стоимость одного квадрата в регионе составила 43 тысячи рублей. Это на 3 тысячи рублей больше, чем в прошлом году.
Однако это цифра является средней по Свердловской области. В Екатеринбурге стоимость квадратного метра существенно выше, чем в других городах региона.
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