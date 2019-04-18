Продажа жилья в Свердловской области выросла в два раза

Большая часть купленного жилья пришлась на Екатеринбург, его жители приобрели 95,4 тысячи кв. м. Средняя стоимость одного квадрата в регионе составила 43 тысячи рублей. Это на 3 тысячи рублей больше, чем в прошлом году.