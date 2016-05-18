Мэрия Нижнего Тагила заключила соглашение на миллиард рублей

В ходе переговоров муниципалитету удалось продлить срок аренды городского комплекса, а также существенно увеличить арендную плату – с 6,5 миллионов до 20,5 миллионов рублей в год.

По словам вице-мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, мэрия смогла не только оставить в собственности муниципалитета весь комплекс, но и заключить выгодный договор. Согласно контракту, арендные платежи за все 49 лет поступят в казну города в течение года. Причем, 500 миллионов уже перешли в бюджет Нижнего Тагила, следующий транш будет переведен до конца этого года, а остатки [250 млн - прим.ред.] перечислят в первом квартале 2017-го года.

Выплаченные средства уже направлены на погашение кредитов коммерческих банков, что сокращает процентные выплаты города на 60 миллионов рублей.

В пресс-службе горадминистрации уточняют, перед ЗАО «Тагилэнергосети» остаются в силе принятые ранее обязательства перед муниципалитетом. А именно: ремонт воздушных и кабельных линий, строительство сетевой инфраструктуры для техприсоединения жилья и объектов социальной важности.