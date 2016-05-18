На УВЗ в 2016 году планируется повышение окладов и ставок на 4%

В редакцию TagilCity.ru обратился читатель-работник УВЗ. До него, как и до его коллег, дошли слухи о возможном скором повышении тарифных ставок и окладов:

Все ожидают повышения зарплат на 4% в июле. Как обычно, скорее всего надо опять ждать снижения расценок и премий у сдельщиков для того, чтобы повысить зарплаты повремёнщикам, то есть обслуживающему персоналу и инженерно-техническим работникам. На многих предприятиях так обычно «поднимают» зарплаты, оставляя фонд заработной платы без изменений. Такими темпами скоро сдельщики - токаря, сверловщики, резчики, сварщики и формовщики будут получать одинаково с подсобными рабочими и дворниками.

На предприятии подтвердили, что индексация действительно запланирована на 2016 год:

Индексация часовых тарифных ставок и окладов в 2016 году плани­руется в размере 4%. Конкретная дата указанного повышения пока не определена.

По поводу страхов читателя TagilCity.ru об изменении мотивационной составляющей заработной платы пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод» сообщила следующее:

Изменений в мотивационной составляющей заработной платы ра­ботников в связи с планируемой индексацией не ожидается. При этом рост ча­совых тарифных ставок и окладов коснется всех категорий работников.

Относительно того, оправданы ли опасения так называемых «сдельщиков» о том, что новые расценки могут частично обесценить их труд, специалисты пресс-службы «Уралвагонзавода» сообщили:

Снижение расценок рабочим-сдельщикам при индексации часовых тарифных ставок и окладов производится исключительно с целью приведения в соответствие норм времени и затрагивает лишь профессии с показателями фак­тической выработки на уровне 200% и выше, при этом снижаемая часть расце­нок переводится в премию. Таким образом, происходит перераспределение за­работной платы, а фактический ее рост у указанных работников производится на том же уровне, что и у других категорий работающих. Кроме того, при ин­дексации 2016 года указанный механизм применять не планируется.

Таким образом, работникам остаётся ожидать, когда планируемое повышение заработной платы свершится. TagilCity.ru напоминает о том, что в 2016 году