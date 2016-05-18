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На УВЗ в 2016 году планируется повышение окладов и ставок на 4%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На УВЗ в 2016 году планируется повышение окладов и ставок на 4%

18 мая 2016, 09:40ЭкономикаПавел Щербина
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