На УВЗ в 2016 году планируется повышение окладов и ставок на 4%
Появившиеся слухи о возможном повышении тарифных ставок и окладов на УВЗ не только не обрадовали, но и вызвали беспокойство у некоторых работников.
В редакцию TagilCity.ru обратился читатель-работник УВЗ. До него, как и до его коллег, дошли слухи о возможном скором повышении тарифных ставок и окладов:
Все ожидают повышения зарплат на 4% в июле. Как обычно, скорее всего надо опять ждать снижения расценок и премий у сдельщиков для того, чтобы повысить зарплаты повремёнщикам, то есть обслуживающему персоналу и инженерно-техническим работникам. На многих предприятиях так обычно «поднимают» зарплаты, оставляя фонд заработной платы без изменений. Такими темпами скоро сдельщики - токаря, сверловщики, резчики, сварщики и формовщики будут получать одинаково с подсобными рабочими и дворниками.
На предприятии подтвердили, что индексация действительно запланирована на 2016 год:
Индексация часовых тарифных ставок и окладов в 2016 году планируется в размере 4%. Конкретная дата указанного повышения пока не определена.
По поводу страхов читателя TagilCity.ru об изменении мотивационной составляющей заработной платы пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод» сообщила следующее:
Изменений в мотивационной составляющей заработной платы работников в связи с планируемой индексацией не ожидается. При этом рост часовых тарифных ставок и окладов коснется всех категорий работников.
Относительно того, оправданы ли опасения так называемых «сдельщиков» о том, что новые расценки могут частично обесценить их труд, специалисты пресс-службы «Уралвагонзавода» сообщили:
Снижение расценок рабочим-сдельщикам при индексации часовых тарифных ставок и окладов производится исключительно с целью приведения в соответствие норм времени и затрагивает лишь профессии с показателями фактической выработки на уровне 200% и выше, при этом снижаемая часть расценок переводится в премию. Таким образом, происходит перераспределение заработной платы, а фактический ее рост у указанных работников производится на том же уровне, что и у других категорий работающих. Кроме того, при индексации 2016 года указанный механизм применять не планируется.
Таким образом, работникам остаётся ожидать, когда планируемое повышение заработной платы свершится. TagilCity.ru напоминает о том, что в 2016 году
© Эрик Х., TagilCity.ru