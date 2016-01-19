Рынок труда в регионах поддержат из бюджета
Чтобы поддержать работников в регионах и избежать массовых увольнений на местных предприятиях, минтруд разрабатывает новые меры поддержки рынка труда. На реализацию этих планов планируется выделить 5 миллиардов рублей.
Зачем это нужно? Дело в том, что 60 тысяч предприятий заявили о состоявшихся и предстоящих увольнениях работников в конце декабря. На начало прошлого года таких организаций было почти в 2,5 раза меньше - 25,5 тысячи.
Под риском увольнения сейчас находятся 631 тысяча россиян, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства о предоставлении в этом году регионам субсидий на реализацию мер по снижению напряженности на рынке труда. Документ размещен на портале раскрытия информации госорганами.
Если сравнивать с январем 2016 года, численность работников, предполагаемых к высвобождению, возросла к концу декабря на 116,6 тысячи человек, до 351 тысячи человек. И еще 280 тысяч россиян находятся в административных отпусках и трудятся неполное время. Потенциально эти люди также в перспективе могут потерять работу, пояснили «РГ» в минтруде.
На что пойдут деньги из бюджета? На опережающее профобучение и стажировку работников, находящихся под риском увольнения или уже потерявших работу, включая инвалидов. На поддержку и сопровождение самозанятых. Это значит, что людям будут помогать открывать свое дело - и финансово, и юридически.
Особое внимание будет уделяться созданию рабочих мест в монопрофильных населенных пунктах, на возмещение работодателям затрат на трудоустройство инвалидов. А также на компенсацию работодателям, реализующим программы повышения производительности труда и развития персонала, инновационные проекты, в том числе направленные на импортозамещение, и принявшим на постоянную работу людей, уволенных в других организациях, или выпускников образовательных организаций.
Им будут частично возмещаться расходы на оплату труда принятых сотрудников (при условии, что они проработают не менее шести месяцев) на работы, связанные с запуском или реорганизацией основного производства.
Для того чтобы получить федеральные деньги, регионам придется как всегда разработать специальные программы и предусмотреть в них софинансирование (напомним, что средства на дополнительные меры поддержки рынка труда выделяются ежегодно).
Минтруд определил критерии отбора регионов в этом году. Среди них - приоритетное участие в дополнительных мероприятиях инвалидов, наличие работников, находящихся под риском увольнения в ключевых для региона организациях, наличие плана по оказанию помощи ищущим работу в открытии собственного дела.
По мнению научного руководителя Московского института экономики, политики и права Николая Волгина, в этом году наиболее актуально было бы вложить деньги в такие меры на рынке труда, как поддержка трудовой мобильности россиян, поскольку сохраняется серьезный территориальный дисбаланс - в одних регионах наблюдается избыток рабочей силы, в других - ее острый дефицит. А также в поддержку предприятий, работа которых способствует импортозамещению.