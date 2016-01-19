Рынок труда в регионах поддержат из бюджета

Зачем это нужно? Дело в том, что 60 тысяч предприятий заявили о состоявшихся и предстоящих увольнениях работников в конце декабря. На начало прошлого года таких организаций было почти в 2,5 раза меньше - 25,5 тысячи.

Под риском увольнения сейчас находятся 631 тысяча россиян, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства о предоставлении в этом году регионам субсидий на реализацию мер по снижению напряженности на рынке труда. Документ размещен на портале раскрытия информации госорганами.

Если сравнивать с январем 2016 года, численность работников, предполагаемых к высвобождению, возросла к концу декабря на 116,6 тысячи человек, до 351 тысячи человек. И еще 280 тысяч россиян находятся в административных отпусках и трудятся неполное время. Потенциально эти люди также в перспективе могут потерять работу, пояснили «РГ» в минтруде.

На что пойдут деньги из бюджета? На опережающее профобучение и стажировку работников, находящихся под риском увольнения или уже потерявших работу, включая инвалидов. На поддержку и сопровождение самозанятых. Это значит, что людям будут помогать открывать свое дело - и финансово, и юридически.

Особое внимание будет уделяться созданию рабочих мест в монопрофильных населенных пунктах, на возмещение работодателям затрат на трудоустройство инвалидов. А также на компенсацию работодателям, реализующим программы повышения производительности труда и развития персонала, инновационные проекты, в том числе направленные на импортозамещение, и принявшим на постоянную работу людей, уволенных в других организациях, или выпускников образовательных организаций.

Им будут частично возмещаться расходы на оплату труда принятых сотрудников (при условии, что они проработают не менее шести месяцев) на работы, связанные с запуском или реорганизацией основного производства.

Для того чтобы получить федеральные деньги, регионам придется как всегда разработать специальные программы и предусмотреть в них софинансирование (напомним, что средства на дополнительные меры поддержки рынка труда выделяются ежегодно).

Минтруд определил критерии отбора регионов в этом году. Среди них - приоритетное участие в дополнительных мероприятиях инвалидов, наличие работников, находящихся под риском увольнения в ключевых для региона организациях, наличие плана по оказанию помощи ищущим работу в открытии собственного дела.