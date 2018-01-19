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Липовые сотрудники банков обокрали россиян на 30 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Липовые сотрудники банков обокрали россиян на 30 млн рублей

19 января, 23:05Экономика
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