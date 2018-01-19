Липовые сотрудники банков обокрали россиян на 30 млн рублей

Аферисты оформляют облачные АТС через одноразовую сим-карту и меняют в настройках системы свой номер на номер банка. После звонка жертве они выведывают логины и пароли от кабинетов интернет-банкинга, пин-коды и CVV-коды банковских карт.

По информации «Известий», количество пострадавших уже превысило тысячу человек, а общий ущерб составил 30 млн рублей. С одного счёта мошенники снимают от 5 до 10 тыс рублей, при этом содержание облачной АТС не превышает 3 тыс.