Липовые сотрудники банков обокрали россиян на 30 млн рублей
19 января, 23:05Экономика
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Новый вид мошенничества с банковскими картами зафиксирован специалистами по безопасности. От действий мошенников пострадало более тысячи россиян.
Аферисты оформляют облачные АТС через одноразовую сим-карту и меняют в настройках системы свой номер на номер банка. После звонка жертве они выведывают логины и пароли от кабинетов интернет-банкинга, пин-коды и CVV-коды банковских карт.
По информации «Известий», количество пострадавших уже превысило тысячу человек, а общий ущерб составил 30 млн рублей. С одного счёта мошенники снимают от 5 до 10 тыс рублей, при этом содержание облачной АТС не превышает 3 тыс.
Существование новой мошеннической схемы подтвердили организации, занимающиеся информационной безопасностью, представители крупных банков России и сотовые операторы.
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