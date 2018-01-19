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Тагильские специалисты объяснили резкий рост земельного налога
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские специалисты объяснили резкий рост земельного налога

19 января, 18:25ЭкономикаЛев Истомин
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