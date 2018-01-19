Тагильские специалисты объяснили резкий рост земельного налога

По словам специалистов, рост должен был произойти еще три года назад. Однако в городскую налоговую службу информация об изменении кадастровой стоимости земельных участков (а именно из-за нее и вырос налог) поступила только в 2017 году.

Поэтому налоговые органы начислили налог по новой ставке не только за прошлый год, но и за три предыдущих года.

Во-первых, граждане жалуются из-за того, что сама налоговая база увеличилась. Во-вторых, в квитанциях указана сумма за три предыдущих года объясняют представители налоговой службы Нижнего Тагила.

Специалисты объяснили суть изменений на простом примере. Кадастровая стоимость садового участка в коллективном саду «4А НТМК», площадью 800 квадратных метров, до повышения была на уровне 4264 рубля. Сумма годового налога, исходя из ставки в Пригородном районе в 0,3%, составляла до повышения всего 13 рублей. Сейчас кадастровая стоимость такого участка выросла до 77 280 рублей, а сумма налога, соответственно, до 231 рубля. Таким образом, за три года (2014-2016) придется заплатить около 693 рублей.

Оплатить квитанцию, при условии своевременного информирования налогоплательщика, нужно было до 1 декабря 2017 года. После этого государство начало начислять пени. За участок в 8 соток ежедневная пеня составляет 18 копеек в день.

Отметим, что повышение коснулось только садоводов Пригородного района. Жители Нижнего Тагила и других территорий этих изменений не почувствовали.

Кадастровая стоимость устанавливается субъектом РФ и пересматривается не чаще, чем один раз в три года. Для каждого населенного пункта есть разные документы, утверждающие эту стоимость. В Нижнем Тагиле эти изменения были учтены вовремя. Граждане платили земельный налог по утвержденной вовремя ставке, им не придется оплачивать налог за три предыдущих года. В Пригородном районе изменения кадастровой стоимости поступили только в 2017 году, — говорят в налоговой службе.

Доначисление налога за садовые участки за три предыдущих года произошло в соответствии с Приказом МУГОСО №1459 от 30.11.2012 года. А постановление правительства Свердловской области об изменении кадастровой стоимости земли было подписано еще 7.06.2011 года. Квитанции же с ощутимыми суммами тагильчане начали получать только в конце прошлого года.