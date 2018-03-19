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«Магнит» заплатит штраф в 40 000 руб. за задержку декретной выплаты екатеринбурженке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Магнит» заплатит штраф в 40 000 руб. за задержку декретной выплаты екатеринбурженке

19 марта, 13:20Экономика
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