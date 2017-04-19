Обманутые дольщики из Екатеринбурга встали на колени перед Министерством строительства (ФОТО)

Для этого люди вооружились плакатами с лозунгами и даже встали на колени. Входить в здание министерства они не собирались, поскольку «чиновники не интересуются этой проблемой».

Добавим, что застройщик жилищного комплекса находится на стадии банкротства. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляет 561,07 миллионов рублей, пишет Znak.com.

В реестре обманутых должников находятся фамилии 22 человек. Ранее министр правительства заверил, что ситуация находится под контролем, однако он не в силах ускорить процесс, который идет в соответствии с законом.