45,5 тысяч рабочих мест были созданы в Свердловской области за 2018 год

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В Свердловской области с начала текущего года были созданы 45,5 тысяч рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями региона.
В программе по созданию рабочих мест участвуют 17 уральских моногородов.
Планировалось создание 22,5 тысяч мест, однако по данным на октябрь число рабочих мест превысило план в два раза.
Также был увеличен объем инвестиций, привлеченных в моногорода области. Этот показатель вырос на 13 млрд рублей и составил 157 млрд, пишет «Уральский меридиан».
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