Мэрия Нижнего Тагил купит у ЕВРАЗ НТМК девять котельных за 239,8 миллиона рублей
Сегодня, 10:35ЭкономикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Администрация Нижнего Тагила планирует приобрести девять котельных, расположенных на улицах Сульфатная, Ангарская, Полюсная, Береговая-Краснокаменская, Волгодонская, Жданова, Красногвардейская, Тыловая и в квартале № 9, соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Стоимость контракта — 239,8 миллиона рублей. Сейчас котельные находятся в ведении ЕВРАЗ НТМК.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, средства на приобретение недвижимого имущества заложены в бюджет Нижнего Тагила. Покупка состоится до конца этого года.
Сделка осуществляется в рамках соглашения, действующего между АО «Евраз НТМК» и администрацией города, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе.
Контроль за выполнением постановления возложен на начальника Управления муниципального имущества Марину Михайлову.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей