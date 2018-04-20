Займы до зарплаты на выгодных условиях

Обращаться с целью займа денег в банк слишком времязатратно и неэффективно, а к друзьям или родным - не совсем удобно. Поэтому все большее число граждан РФ отдают предпочтение займам, получить которые можно без поручителей, залога и справки о доходах даже на очень короткий срок.

Займы до зарплаты на короткий срок

Компания VIVA Деньги предлагает всем желающим получить деньги в долг на очень выгодных условиях. Здесь можно взять займ до зарплаты на срок от 1 000 до 80 000 рублей и вернуть его в срок от 1 недели до 1 года. Благодаря короткому периоду возврата денег переплаты по займу будут минимальными. Если клиент погасит долг в течение недели с момента получения денег, он сможет воспользоваться льготой и не выплачивать процент за использование предоставленных в долг средств. Подробнее на нашем сайте.

Чтобы оформить заявление, не обязательно посещать офис компании. Для этого будет достаточно наличия компьютера с доступом к интернету. Заполните электронный бланк заявки и отправьте ее на рассмотрение.

Ответ от системы обычно приходит в течение нескольких минут. Получив таковой, можно отправляться в офис компании с паспортом для дополнительной проверки личных данных. Если у менеджера не возникнет вопросов или сомнений, деньги будут перечислены на счет заемщика в этот же день.

В зависимости от личных предпочтений клиента заказанная сумма может быть перечислена на банковскую карту или на электронный кошелек Яндекс. С целью экономии времени активировать кошелек или получать банковскую карту необходимо до момента обращения.

Кому предоставят займ до зарплаты

Компания VIVA Деньги продуктивно сотрудничает со всеми клиентами, чья кандидатура соответствует следующим требованиям:

возраст от 21 года (но не старше 75 лет);

официальное место работы;

наличие постоянной прописки и российского гражданства;

наличие хорошей кредитной истории;

отсутствие долгов перед компанией.

Соответствие перечисленным выше параметрам повысит вероятность получения займа.

Подать заявку на сотрудничество можно на сайте компании уже сейчас!

ООО микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки»

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