УВЗ в Нижнем Тагиле отремонтирует цех за 5,9 миллиона рублей

Согласно документации закупки, подрядчик проведёт ремонт кровли и парапета, установку перемычек в кирпичной кладке стены, восстановит антикоррозийную защиту металлических пластин, шпилек на фасаде здания, отремонтирует кирпичные кладки стен и вертикальных кладочных швов оси, заменит оконные блоки, устроит отмостки, а также усилит опорные части железо-бетонных колонн.

В ходе проведения аукциона было подано две заявки, каждой из которых был дан идентификационный номер. Контракт был заключен с компанией, которая предложила отремонтировать цех за 5,9 миллиона рублей.

Ранее «Уралвагонзавод» искал подрядчика для реконструкции заготовительного производства за 629,5 миллиона рублей. Однако на строительство не подала заявку ни одна компания. Также была размещена закупка для проведения строительно-монтажных работ на вспомогательном производстве, энергетическом транспортном хозяйстве и других объектах на сумму 316,6 миллиона рублей. В ходе аукциона была подана одна заявка, которая не прошла отбор.