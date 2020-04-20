УВЗ в Нижнем Тагиле отремонтирует цех за 5,9 миллиона рублей
АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле разместил закупку на поиск подрядчика для ремонта цеха 562. Начальная цена контракта — 6,1 миллиона рублей. В ходе аукциона было подано две заявки.
Согласно документации закупки, подрядчик проведёт ремонт кровли и парапета, установку перемычек в кирпичной кладке стены, восстановит антикоррозийную защиту металлических пластин, шпилек на фасаде здания, отремонтирует кирпичные кладки стен и вертикальных кладочных швов оси, заменит оконные блоки, устроит отмостки, а также усилит опорные части железо-бетонных колонн.
В ходе проведения аукциона было подано две заявки, каждой из которых был дан идентификационный номер. Контракт был заключен с компанией, которая предложила отремонтировать цех за 5,9 миллиона рублей.
Дата окончания исполнения договора — 30 ноября.
Ранее «Уралвагонзавод» искал подрядчика для реконструкции заготовительного производства за 629,5 миллиона рублей. Однако на строительство не подала заявку ни одна компания. Также была размещена закупка для проведения строительно-монтажных работ на вспомогательном производстве, энергетическом транспортном хозяйстве и других объектах на сумму 316,6 миллиона рублей. В ходе аукциона была подана одна заявка, которая не прошла отбор.