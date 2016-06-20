«МегаФон» и «Точка» объединились для предпринимателей

В рамках партнерской программы «МегаФон» предоставит ее участникам – предпринимателям из «Точки» 20%-30% льготы на услуги связи в своем регионе и безлимитное общение внутри сети. Для клиентов банка оператор также обнулил стоимость подключения к самому востребованному у бизнесменов сервису - номер «8 800». Оператор гарантирует постоянную 10% скидку на его ежемесячное обслуживание, и 50% скидку на подключение услуги «Web-кнопка», позволяющей совершать звонки прямо с сайта компании.

Выгоду оценят и абоненты «МегаФона». Для бизнес-клиентов оператора теперь открытие счёта для бизнеса в «Точке» будет бесплатным. Банк предоставляет им 70% льготу на первое квартальное обслуживание. Плюсом на остаток средств с расчётного счёта будут ежемесячно начисляться до 7,5% годовых.

Чтобы начать или развивать свое дело, бизнесу нужна поддержка. Точка - как раз из тех игроков рынка, кто помогает предпринимателям. Для этого мы запускаем партнерские программы с компаниями, заинтересованными не только в увеличении числа своих клиентов, но и, прежде всего, в развитии бизнеса партнеров. Сегодня такими бонусами пользуются порядка 35% наших клиентов. Первые результаты проекта с «МегаФоном» также подтверждают заинтересованность предпринимателей в таких инструментах рассказала Вера Зырянова, директор по работе с ключевыми партнерами банка Точка (ФГ «Открытие»).