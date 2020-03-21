«Закрыто почти все». Как переживают карантин по коронавирусу тагильчане за границей

Карантин: приветствие локтями и комендантский час В зависимости от ситуации, в каждой стране принимается решение об определенных ограничительных мерах. Учебные заведения переходят на дистанционную систему, отменяются спортивные и развлекательные мероприятия, ограничивается работа транспорта, объявляется комендантский час и вводятся меры по обеззараживанию транспорта.

В Берлине ограничено движение общественного транспорта. Многих людей отправили домой, работать удаленно. В принципе закрыто почти всё, кроме продуктовых и аптек. Без направления врача тест на корону платный. Закрыты аэропорты и вокзалы, рассказывает тагильчанин, проживающий в Германии.

Подобная ситуация с закрытием авиасообщения и в других странах мира. В частности, уроженка Нижнего Тагила, находящаяся в одном из южных штатов Индии, рассказывает, что вернуться в Россию возможно, но неизвестно, пустят ли обратно.

Паники у населения нет. Торговые центры, развлекательные центры, кинотеатры, школы, детские сады закрыты до 31 марта. С 22 по 29 марта закрыты международные аэропорты, рассказывает Юлия, находящаяся в Индии.

Туристы из Нижнего Тагила, которые планировали посетить Италию, из-за коронавируса были вынуждены изменить маршрут поездки. Они побывали в трех странах Европы.

Мы прилетели в Германию, переехали во Францию, потом путешествовали по Швейцарии и вернулись во Францию. А улетали из Женевы. Италию из поездки пришлось исключить. Она полностью в изоляции сейчас,рассказала TagilCity.ru Наталья, путешествовавшая с мужем и дочкой.

Проблемы у туристов возникли за сутки до поездки, 8 марта им пришло письмо с уведомлением об отмене обратного перелета на 20 марта из Бергамо. Тагильчанам пообещали вернуть средства, и они решили купить билеты на те же даты до Баден-Бадена.

Наталья с семьей побывала во Франции, где установлены ограничения в передвижениях для местных жителей. Для туристов ограничений в передвижении не было, а французы четко выполняли предписания и сидели дома, сообщает тагильчанка. Людей в Лионе можно было встретить только в кондитерских, говорит Наталья.

Если жители Нижнего Тагила говорят о нехватке масок для лица (местные швеи уже начали их шить на заказ), то в Германии наоборот на улице запрещено носить маски.

Нам нельзя носить маски. У нас камеры везде [по типу системы «Безопасный город»]. Закрывать лицо нельзя. Но маски носят в помещениях и на уровне личной ответственности: не хочу подвергнуть заражению других, делится житель Германии.

Сейчас масок в аптеках Германии нет, также с полок пропали антисептики для рук. Зато появились очереди в ювелирные магазины: люди начали массово покупать золото. На фоне изменения цен на нефть, скачков валюты люди стали искать иные способы вложить деньги.

Дефицит товаров и пустые полки — временное явление В начале распространения коронавируса жители в разных странах (в том числе и в России) начали делать запасы продуктов и различных товаров. Это вызвало кратковременный дефицит в магазинах, но позже ситуация нормализовалась, говорят жители зарубежья:

Пару недель назад стали на работе и в СМИ давать рекомендации по ситуации. В частности, просили закупить вещи и продукты первой необходимости (чтобы реже выходить на улицу). Закупают свечи на случай отключения света, туалетную бумагу, консервы, крупы (но в меньшей степени). Ажиотаж был, полки были пустые. Сейчас ажиотаж спал, полки пополняются. Паники нет,делится житель Германии.

Туристы, приехавшие во Францию, также рассказывают о стабильной ситуации в супермаркетах.

Мы были в пригороде Лиона. Да, супермаркеты выносили. К вечеру было подобие пустых полок с макаронами. Но на следующий день полки снова были полными,говорит тагильчанка.

Наталья также предоставила фотографии из казино в Эвиане, где висела табличка, что оно закрыто из-за коронавируса после обращения премьер-министра. В общественном туалете во французском городе также висела инструкция: что нужно делать, чтобы предотвратить заражение.

Тагильчанка, находящаяся в Индии, проблем с товарами в магазинах не заметила:

Продукты у нас вроде все на месте, туалетную бумагу никто не разбирает и овощи с фруктами есть, а гречки тут вроде как и нет вообще. Есть мнение, что бумагу скупают из-за концепции «минимального риска», то есть если ты уверен, что у тебя точно есть туалетная бумага и она не закончится в ближайшее время, то хотя бы по одному пункту ты можешь быть спокойнее. Ну и ещё некоторые используют вместо одноразовых полотенец и когда касаются ручки двери, типа дополнительный барьер,говорит Юлия.

Последствия путешествия У туристов возникли сложности с возвращением в Россию: одна авиакомпания отменила перелеты, а в другой цены выросли в несколько раз.

Самую большую проблему нам устроила компания «Победа», 16 марта она прислала письмо, что отменяет обратный рейс, возвращает деньги и больше нам помочь ничем не может. Вот тогда мы вздрогнули. Потому что на тот момент все авиакомпании отменяли рейсы, оставался только «Аэрофлот» из столиц. Ценник при этом вырос в 6 раз. Мы искали средства, билеты, подключили друзей. В итоге купили обратные билеты из Женевы на 19 марта. Пришлось также менять пункт возврата автомобиля, оплачивать штраф. Также очень помогли друзья с переводом и звонками в компанию проката автомобилей, говорит Наталья.

Температуру в Европе им не измеряли ни разу, а в аэропорту Шереметьево по прибытии замеряли температуру в самолете, сообщают туристы. 20 марта семья вернулась домой и находится в самоизоляции, ожидая прихода специалистов для обследования.