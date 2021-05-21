Инфляция замедлилась в Свердловской области впервые с июня 2020 года

Инфляция замедлилась в Свердловской области впервые с июня 2020 года
Инфляция замедлилась в Свердловской области впервые с июня 2020 года
Сегодня, 12:19ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В апреле 2021 года инфляция замедлилась в Свердловской области впервые с июня 2020 года. Индекс роста цен в регионе составил 5,3%.

Этот показатель снизился впервые после 10 месяцев ускорения, сообщает пресс-служба Банка России.

Как пояснили специалисты, есть несколько причин снижения инфляции на Среднем Урале. Одна из них — стабилизация спроса на некоторые медикаменты и продукты, которые в период коронавирусных ограничений пользовались повышенным спросом (например, чеснок и лимон, крупы и сахар).

Во-вторых, в регионе сложился особый продовольственный рынок.

Принятые правительством страны меры по ограничению роста стоимости сахара и подсолнечного масла, а также соглашения с производителями мяса птицы о сдерживании роста цен в регионе работают более эффективно, чем в среднем по стране. Благодаря этому продовольственная инфляция на Среднем Урале оказалась ниже российской, отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Так рост цен замедлился на фрукты, макароны и рис в Свердловской области, он составил в апреле порядка 2%.

Также снизились цены на авиабилеты, так как изменился потребительский спрос на транзитные авиаперелеты. Однако в магазинах области продолжают дорожать стройматериалы и мебель, что связано с ростом цен на древесину и высокими темпами строительства жилья в регионе.

По УрФО инфляция составила 4,9%.

Напомним, в магазинах Среднего Урала резко выросли цены на сахар. За год стоимость сладкого песка выросла на более чем 40%. Выросли цены и на картофель, морковь, гречу, яйцо, растительное масло, а также рыбу и курицу.

Свердловская областьэкономикаценыобществоинфляцияцентробанк
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