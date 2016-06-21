Экс-глава МУГИСО останется за решеткой до августа: в Екатеринбурге прошел суд

Напомним, чиновник отправился за решетку 26 апреля за выкуп офисного здания, находившегося неподалеку от Центрального стадиона. Между сделкой МУГИСО и собственником зданием завладел некий посредник, у которого министерство его и выкупило. Объект был немедленно снесен, якобы в рамках подготовки территории стадиона к ЧМ-2018.