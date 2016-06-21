Экс-глава МУГИСО останется за решеткой до августа: в Екатеринбурге прошел суд
21 июня 2016, 13:10Экономика
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Накануне в столице Урала прошло судебное заседание по делу с коррупционной составляющей над министром по управлению госимуществом Алексеем Пьянковым.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, чиновник отправился за решетку 26 апреля за выкуп офисного здания, находившегося неподалеку от Центрального стадиона. Между сделкой МУГИСО и собственником зданием завладел некий посредник, у которого министерство его и выкупило. Объект был немедленно снесен, якобы в рамках подготовки территории стадиона к ЧМ-2018.
На судебном заседании, прошедшем 20 июня 2016 года, было принято решение оставить Алексея Пьянкова, экс-министра, за решеткой. Суд не удовлетворил просьбу подсудимого о домашнем аресте. Добавим, он был доставлен в Екатеринбург из СИЗО Челябинской области.
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