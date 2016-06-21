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Экс-глава МУГИСО останется за решеткой до августа: в Екатеринбурге прошел суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-глава МУГИСО останется за решеткой до августа: в Екатеринбурге прошел суд

21 июня 2016, 13:10Экономика
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