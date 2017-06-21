Долг екатеринбуржцев за услуги ЖКХ превысил 5 миллиардов рублей
21 июня 2017, 09:30Экономика
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Жители Екатеринбурга за минувший год увеличили долг за услуги ЖКХ на 700 миллионов рублей. Сейчас эта сумма составляет 5,2 миллиарда рублей.
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Информацию об увеличении долга дал Денис Сухоруков, начальник отдела по работе с органами власти и МСУ мэрии города, на своей странице Facebook, передает Ura.ru.
Есть вероятность, что летом люди будут активнее платить за электроэнергию, поскольку сумма в квитанциях в этот период гораздо меньше, чем во время включенного отопления.
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