Долг екатеринбуржцев за услуги ЖКХ превысил 5 миллиардов рублей

Информацию об увеличении долга дал Денис Сухоруков, начальник отдела по работе с органами власти и МСУ мэрии города, на своей странице Facebook, передает Ura.ru .

Есть вероятность, что летом люди будут активнее платить за электроэнергию, поскольку сумма в квитанциях в этот период гораздо меньше, чем во время включенного отопления.