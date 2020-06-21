Как купить акции NIKE (NKE) на бирже

Акции этой американской компании, которая является одним из самых популярных производителей спортивной одежды и обуви, пользуются высоким спросом у инвесторов с разных уголков мира. В 2013 году акции NIKE были добавлены в базу индекса Доу-Джонс, в результате чего их стоимость резко выросла на 18%. Если раньше приобрести ценные бумаги самого известного спортивного бренда США было весьма сложно, то сейчас купить акции NIKE может каждый желающий.

Карточка компании Очень важно досконально знать объект инвестирования, поэтому перед тем, как покупать акции NIKE, необходимо ознакомиться с карточкой американской компании:

Тикер на акции NIKE – NKE

Биржа – NYSE

Начало работы на рынке – 1964 год

Местонахождение центрального офиса – Бивертон (США)

Сфера деятельности – спортивные товары

Капитализация – 86 миллиардов долларов

Номинальная стоимость акций – 1 доллар

Финансовый оборот – 39,1 миллиарда долларов

Дивиденды на акции NIKE – выплачиваются

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Стоимость акций NIKE (динамика цен) Инвесторы, которые отдают предпочтение долгосрочным вложениям, часто покупают ценные бумаги американской компании. Это связано с тем, что курс акций NIKE обладает очень низкой волатильностью. Подтверждает это онлайн график NIKE, представленный на Московской бирже. По состоянию на сегодня (10 июня 2020 года), стоимость акций NIKE установилась на отметке в 102,63 доллара. На рынке сейчас наблюдается положительная динамика, поэтому, скорее всего, котировки акций NIKE будут продолжать расти.

Что влияет на цену и стоит ли покупать акции NIKE? Чтобы сделать прогноз акций NIKE, нужно внимательно изучить факторы, способные оказать существенное влияние на рост ценные бумаг:

Увеличение объёмов продаж спортивной одежды и обуви

Снижение стоимости материалов, использующихся в процессе производства

Укрепление национальной валюты США (американского доллара)

Увеличение количества желающих купить акции NIKE

Если вы никак не можете определиться с тем, стоит ли покупать акции NIKE на бирже, перейдите на форум и пообщайтесь на эту тему с опытными инвесторами. Биржа удобна тем, что здесь также может быть произведена продажа ценных бумаг. Больше информации о том, как купить NIKE, представлено на сайте https://teletrade.com.ua/.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.