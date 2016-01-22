Алкосети «Семь пятниц» грозит крупный штраф за рекламу с ребенком

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области признало незаконной рекламу алкомаркета «Семь пятниц», на которой был изображен годовалый малыш. Баннеры появились возле магазинов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске летом прошлого года.

Согласно тексту рекламы, магазин готов был предоставить десятипроцентную скидку на продукцию в честь различных торжеств, в том числе в честь рождения ребенка.

Данная реклама сопровождается изображением целующейся пары, а также изображением ребенка, женщины и праздничного торта с одной свечой говорится в сообщении УФАС.

Антимонопольщики признали рекламу алкогольной сети ненадлежащей и нарушающей требования пункта 6 части 1 статьи 21 ФЗ «О рекламе», согласно которой в рекламе спиртного не должны использоваться образы людей.

Материалы дела переданы должностному лицу Свердловского УФАС России, уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях для дальнейшего осуществления производства по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ рассказали «РБК-Екатеринбург» в пресс-службе УФАС. Штраф за данное нарушение для юридических лиц составляет от 100 до 500 тыс. рублей.