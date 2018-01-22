Штрафы за нарушение ПДД в России будут направляться на ремонт дорог

По данным «Известий», в правительстве РФ ожидает одобрения законопроект, предусматривающий перераспределение денежных средств от штрафов за НПДД в дорожный фонд регионов.

В настоящее время субъекты РФ распоряжаются денежными поступлениями от штрафов на свое усмотрение. Авторы законопроекта хотят лишить их этой свободы и предлагают узаконить расходование этих средств на строительство и текущий ремонт региональных дорог.

В 2016 году дорожные фонды регионов получили более 60 миллиардов рублей от штрафов за нарушение ПДД. Специалисты заявляют, что новый закон должен увеличить бюджет в этой сфере и в тоже время будет способствовать более справедливому взиманию штрафов.

Некоторые эксперты считают, что в случае принятия закона о штрафах регионы могут потерять часть средств, что негативно скажется на их экономике.