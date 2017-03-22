Россельхознадзор не планирует снимать ограничения на ввоз турецких продуктов в Россию

После повышения таможенных пошлин со стороны Турции Россельхознадзор продолжит ограничивать ввоз в РФ турецких огурцов, помидоров, груш, яблок, а также мяса курицы и индейки.

После того, как турецкое правительство повысило таможенные пошлины на российскую продукцию – пшеницу, подсолнечное масло и кукурузу – российское надзорное ведомство не собирается снимать ограничения на ввоз турецких товаров, об этом сообщает газета «Известия».

В Минсельхозе заявили, что вопрос о ввозе плодоовощной продукции должен решаться в соответствии с решением Турции о снятии ограничений, касающихся российской продукции.

Помимо этого, российские производители попросили оставить эмбарго на помидоры, как минимум, до 2020 года. Они считают, что турки начнут искусственно занижать на них цены: после отмены ограничений на турецкие цитрусовые, лимоны и апельсины упали в цене на треть.