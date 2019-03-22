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«Россети» собираются сделать Осетию безубыточным регионом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Photo 2019 03 22 19 47 11

«Россети» собираются сделать Осетию безубыточным регионом

Сегодня, 00:49ЭкономикаФото: rosseti.ru
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