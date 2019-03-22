«Россети» собираются сделать Осетию безубыточным регионом

Во Владикавказе прошло совещание правительства Северной Осетии-Алании. В рамках мероприятия глава республики Вячеслав Битаров обсудил с гендиректором компании «Россети» Павлом Ливинским вопросы, касающиеся улучшения электроснабжения региона. Стороны договорились разработать совместный план.
Открывая совещание Вячеслав Битаров сообщил, что проблемы и задачи Северной Осетии идентичны тем, которые стоят перед «Россетями». Вместе отвечать на вызовы получается более эффективно, пишут «Новые известия». Но одновременно с этим, некоторые вопросы остаются не закрытыми. Для успешного преодоления трудностей госслужащие и энергетики должны поддерживать конструктивный диалог, взаимодействуя друг с другом.
Павел Ливинский в свою очередь добавил, что на совещании нужно обсудить комплекс мер, которые помогут снизить потери и улучшить платежную дисциплину. В итоге работу сетевого комплекса республики удастся вывести на стабильные финансово-экономические параметры.
Сейчас одним из важнейших мероприятий является пересмотр нормативов потребления и повышение платежной дисциплины объектов ЖКХ. Необходимо довести уровень оплаты за поставляемое электричество до 100%. Специально для этого «Россети» разработали «Программу снижения потерь». Корпорация инвестирует в реализацию проекта порядка 0,6 миллиарда рублей собственных средств. Воплощая задуманное в жизнь «Россети» реконструируют 430 километров распределительных сетей 0,4 кВ и установят 13 000 интеллектуальных приборов учета. После этого размер потерь не должен превышать 15,37% к 2022 году.