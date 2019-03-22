«Россети» собираются сделать Осетию безубыточным регионом

Открывая совещание Вячеслав Битаров сообщил, что проблемы и задачи Северной Осетии идентичны тем, которые стоят перед «Россетями». Вместе отвечать на вызовы получается более эффективно, пишут «Новые известия». Но одновременно с этим, некоторые вопросы остаются не закрытыми. Для успешного преодоления трудностей госслужащие и энергетики должны поддерживать конструктивный диалог, взаимодействуя друг с другом.

Павел Ливинский в свою очередь добавил, что на совещании нужно обсудить комплекс мер, которые помогут снизить потери и улучшить платежную дисциплину. В итоге работу сетевого комплекса республики удастся вывести на стабильные финансово-экономические параметры.