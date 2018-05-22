Эксперт: «В ближайшую неделю выгоднее всего купить валюту для летнего отпуска»

Глобально на курс влияют две противоположные тенденции.

С одной стороны, новый санкционный режим, введенный в апреле, оказывает на рубль постоянное давление. К тому же, международные инвесторы в целом проявляют недоверие к валютам и ценным бумагам не только России, но и всех развивающихся рынков.

С другой стороны, курс рубля поддерживают высокие котировки нефти. Они выросли до рекордных с 2014 года показателей после того, как США вышли из ядерной сделки с Ираном.

Эти факторы взаимно уравновешивают друг друга, и курс остается достаточно стабильным.

В двадцатых числах мая в пользу рубля сыграют выплаты налогов экспортерами. Благодаря этому курс рубля может временно окрепнуть до 61 рубля за доллар.

Затем, скорее всего, доллар уже не будет значительно дешеветь в ближайшие месяцы.

Факторы санкций и недоверия международных инвесторов продолжат действовать. Кроме того, есть риски новых американских санкций и в целом геополитической непредсказуемости. Это может повлечь подорожание доллара до 64 рублей.

Поэтому если вы едете за рубеж или хотите закупить определенную сумму валюты для долгосрочных сбережений, сейчас подходящее время.

Если летом вы планируете отпуск за рубежом – разумно закупить валюту к поездке уже сейчас, хотя бы частично. Имеет смысл оплатить перелеты, гостиницу, трансферы и другие крупные расходы в валюте — по текущему курсу это будет выгоднее всего.

Можно начинать запасаться валютой к поездке небольшими порциями: в евро, если едете в Европу, либо в долларах во всех остальных случаях. Это проверенная стратегия – копить деньги именно в той валюте, в которой вы собираетесь их тратить в ближайшем будущем. Это защитит от радикальных изменений курсов.

Если вы раздумываете над тем, чтобы перевести в валюту долгосрочные сбережения, то здесь не следует принимать поспешных решений. Для спокойствия можно переложить в доллары и евро 20-30% сбережений, а рублевую часть хранить на вкладе или счете с процентом на остаток.

Дефицита валюты в банках нет.

В кассах офисов ВУЗ-банка можно закупить валюту в любом объеме. При покупках валюты на крупную сумму (более 1000 долларов или евро) банк предлагает индивидуальный курс. Путешественникам банк готов выдать сумму мелкими банкнотами, чтобы было удобнее рассчитываться в поездке.

Актуальные курсы валют доступны на главной странице сайта ВУЗ-банка.

Обменять валюту можно в офисах ВУЗ-банка в Нижнем Тагиле:

Оба офиса работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 и в субботу с 10.00 до 16.00 (без перерыва).

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Акционерное общество «ВУЗ-банк» (АО «ВУЗ-банк») — «домашний банк» Уральского федерального округа, основан в 1991 году, входит в группу ПАО КБ «УБРиР». Банк входит в ТОП-3 банков Свердловской области, ТОП-10 банков Урала и ТОП-125 банков России по величине активов (рейтинги «Эксперт-Урал» по итогам 2017 года).