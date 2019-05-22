ЦБ запретит билеты «банка приколов»

Пачку таких банкнот можно купить за 50 рублей. Маленькая надпись «не является платёжным средством», позволяет злоумышленникам избегать ответственности за фальшивомонетничество, но не исключает возможность привлечения по статье за мошенничество. Ранее Банк России сообщал о случаях введения таких купюр в терминалы и банкоматы. Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов заявил, что системы распознавания купюр до сих пор неидеальны, а периодические внесения поддельных купюр случаются по всему миру. Производители регулярно выпускают обновления, но больше это похоже на гонку вооружений.