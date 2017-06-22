Фермерское хозяйство в Свердловской области

Также необходимо будет зарегистрировать КФХ. Для толчка работы фермы понадобится земля, начальный капитал, строение, где будут обитать коровы и телята, хранилище для корма и сена. Также необходимо закупить хотя бы одного быка, а лучше двух, или наладить процесс осеменения буренок искусственно.

Землю можно приобрести двумя способами: её можно купить или взять в аренду. Сейчас, если предприниматель живет и прописан в селе, где собирается построить свой бизнес, земля может перейти в собственность через несколько лет. Все зависит от местной администрации. Местность лучше выбрать в деревне, обязательно без загрязнений от предприятий, вдали от города, с большими полями для пастбища, и косьбы сена. На одну корову приходится один гектар площади земли.

Коровам необходима крыша над головой. Строение должно быть просторным, в зависимости от того, сколько голов будет жить. Например, если фермер решил завести десять коров, то ему понадобится площадь размером 34*6. Размер стойла 1*2 метров. Пол в стойлах должен быть с уклоном, для того чтобы отходы не застраивались. Также необходимо сделать отсек для скидывания навоза. Можно оборудовать транспортер для отвода скинутого навоза в определённое место, например, прицеп, подальше от двора. Понадобится ещё лотки для воды и сена, которые не должны пересекаться с навозом. Хранилище для сена можно организовать на чердаке двора, под самой крышей. Там сено не будет мокнуть, и подавать его коровам намного удобнее сверху вниз через специальный люк над стойлами. Фермер должен продумать, как будет поступать вода во двор, её потребуется много. Если не хочется нанимать доярок, то можно купить доильный аппарат, тут важно помнить, что это долгосрочное приобретение, поэтому стоит обращаться в проверенные компании, которые могут предложить не только доступные цены, но и гарантийное обслуживание доильных залов. В частности на сайте доильные-залы.рф можно ознакомиться со всем необходимым оборудованием для ваших бурёнок. Коровы быстро привыкают к таким приспособлениям, и в дальнейшем не боятся их.

Ещё фермеру потребуется строение для боя скота.Предприниматель должен продумать, где он будет покупать корма и сено, если нет возможности заготовить сено самому. Для самостоятельной заготовки сена понадобится техника: трактор с косилкой или специальные косилки, не прицепляющиеся к трактору. Их можно сделать самостоятельно. Сена нужно много, чтобы особи развивались нормально, и давали хорошее количество молока. Одной корове в сутки нужно 9-15 килограмм, в год - 25 тонн.

Фермер в праве выбрать, как будет покупать коров, где, какой породы, каких коров: двойных, стельных, молодняк. Стельная корова, то есть беременная, даёт потомство, что тоже выгодно. Молоко появится через полгода. Бык осуществляет осеменение. Молодняк стоит сначала подрастить, но они дешевле стельной особи. Породу стоит выбирать в зависимости от территории, на которой находится ваш бизнес. Конечно, если вы живете в северной части России, то вам подойдут холодостойкие породы, типа холмогорских (черно-белых).